Luisterroute Schoonebeek geopend: 'Het woord olie sijpelt door het dorp'

SCHOONEBEEK - Schoonebeek heeft sinds vanmiddag zijn eigen luisterroute. Het is de eerste audiotour in de gemeente Emmen. Er komen nog vijf soortgelijke routes bij.

"Het ging Veldkamp voor de wind in die jaren en hij had een mooi bontjasje voor zijn vrouw gekocht. Veldkamp was ook huisslachter. Op vrijdagavond werd het vee gebracht dat zaterdagochtend aan de beurt was. Soms ontsnapte er eentje. Op een nacht ging de telefoon. Er was een varken gesignaleerd in het dorp, waarschijnlijk een van hem. Hij schoot een jas en laarzen aan en ging erop af. Overal langs, onder struiken, door sloten. Dan was ´t zwien doar, dan weer hier. Uiteindelijk had hij hem te pakken. Hij kwam thuis en toen bleek dat hij het mooie bontjasje van zijn vrouw aan had. Dat was volledig geruïneerd. Zij was daar niet zo blij mee."

Op 26 plekken in en rondom het oliedorp hangen borden. Daarop staat een QR-code, die met de mobiele telefoon te scannen is. Daarmee kan het verhaal beluisterd worden.Voor mensen die de route willen volgen en moeite hebben met de mobiele telefoon, is er ook een verhalenboekje en een papieren kaart verkrijgbaar.Bob Vredeveld is geboren in Schoonebeek. Zijn ouders kwamen naar het dorp, omdat zijn vader werk kreeg bij de NAM. Vredeveld is één van de dorpelingen die zijn verhaal verteld heeft in de route, op de plek van de voormalige slagerij. Hij had namelijk verkering met de dochter van slager Veldkamp en kwam daar veel thuis.Kunstenares Ellen Kroeze en onder meer Greetje Kuipers van De Kunstbeweging coördineren het project en zochten de verhalen op."Het woord olie sijpelt door het dorp", zegt Kroeze. "Dat was iets wat we gelijk te horen kregen. De Schoonebekers zijn trots op de olie. Het heeft ze veel gebracht.""Een indrukwekkend verhaal vond ik toch wel het verhaal van iemand die een kindje verloren heeft", zegt Kuipers. "Voor de luisterroute zijn zij ook teruggegaan naar het kerkhof en hebben hun verhaal gedaan. Heel bijzonder dat dat soort verhalen ook boven komt drijven."Het project is opgestart in het kader van het programma Age Friendly Cultural Cities, waar Emmen aan meedoet. Steden en gemeenten gaan daarmee aan de slag om ouderen meer te betrekken bij kunst en cultuur.