Sommige Stints blijven in de schuur: 'Deze tragedie wil je nergens meemaken' Niet alle kinderopvangcentra blijven de Stints gebruiken. (Foto: harry_nl/Flickr)

Een deel van de Drentse kinderopvangorganisaties kiest er na het dodelijke ongeluk in Oss voor om de elektrische bakfiets voorlopig niet te gebruiken.

Geschreven door Jeanine Hofsteenge

Gisteren werd een Stint met kinderen, die op weg waren naar school, in Oss aangereden door een trein. Daarbij kwamen vier kinderen om. Een vijfde kind en de bestuurder van de kar liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.



Een Stint is een elektrische bakfiets met een accu. De besturing lijkt op die van een Segway. De kar is speciaal ontworpen om kinderen mee te vervoeren.



Technische fout?

"We willen het zekere voor het onzekere nemen", zegt Ria Homan van Stichting Kinderopvang Rolde. Daarom blijft de Stint nu in de schuur staan. "Eerst moet uitgesloten worden dat het ongeluk gebeurde door een technische fout."



Homan benadrukt dat ze het volste vertrouwen hebben in de veiligheid van de Stint. "Maar we zijn zo onder de indruk van wat er gebeurd is, dat we hem nu even laten staan. Deze tragedie wil je nergens meemaken." De Stint werd in Rolde alleen gebruikt om uitjes te maken met de kinderen. Ze worden er niet dagelijks mee naar school gebracht.



Brief naar ouders

Skid Kinderopvang in Vries gebruikt de Stints nog wel. Kinderen worden er elke dag mee naar school gebracht en weer opgehaald. Monique van de Ven, manager kinderopvang bij Skid Kinderopvang, zegt: "Er is geen aanleiding voor ons om te denken dat er mechanische storingen zijn. Er is verder ook nooit iets mee gebeurd."



Er is een brief naar de ouders gestuurd om ze gerust te stellen. Daarin staat dat de Stints gekeurd zijn door onder meer de RDW. Ook wordt gezegd dat Skid Kinderopvang 'onmiddellijk passende maatregelen' zal nemen als er wel technische mankementen aan het licht komen.



Rijbewijs

De bestuurders van de Stints krijgen van tevoren een instructie, staat in de brief. Van de Ven: "De leverancier geeft ze ter plekke rijles." Vaardigheden als remmen, keren en parkeren worden geoefend. "En je moet de handleiding verplicht doorlezen voordat je erop stapt." Bestuurders hebben geen rijbewijs nodig.