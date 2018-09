Deel dit artikel:













'Onze middelbare scholieren zitten meer uren dan onze tachtigplussers' Gerard Nijboer: Imagine Run app moet Nederland in beweging brengen

ATLETIEK – “In Amerika gaan inmiddels meer mensen dood aan zitten, dan aan roken” en “Nederland is koploper in Europa als het gaat om het aantal uren dat we zitten.” Het zijn de keiharde feiten waarmee oud-marathonloper Gerard Nijboer uit Uffelte ons om de oren slaat. Hij probeert Nederland in beweging te krijgen met de nieuwe loop-app: Imagine Run.

Geschreven door Karin Mulder

Bij het Duurzaamheidscentrum in Assen geeft de oud-Europees kampioen op de marathon een clinic over deze nieuwe app. De zestien belangstellenden worden eerst overtuigd van de noodzaak van bewegen. “Onze middelbare scholieren, tussen de twaalf en achttien, zitten meer uren dan onze tachtigplussers”, vertelt Nijboer. “Als je zit gebruik je bijvoorbeeld het onderste deel van je longen niet.”



'Mensen zijn tegenwoordig stronteigenwijs'

De app is voor wandelaars en hardlopers. Je kunt zelf je doel, afstand en tempo bepalen. Als je zelf de gewenste afstand hebt ingevoerd biedt de app – waar ook ter wereld – drie routes aan. Je finisht altijd op dezelfde plek als waar je gestart bent. “Mensen zijn tegenwoordig stronteigenwijs en willen zelf bepalen wat ze doen, wanneer ze het doen en hoe ver ze willen. De app is voor mensen die liever niet naar een trainer luisteren”, verklaart Nijboer.



Wereld Hart Dag

Ook worden er trainingsschema's op maat aangeboden die zijn uitgedacht door Nijboer. “Dat gaat van 3 kilometer wandelen tot schema's voor ultralopers die 50 kilometer willen hardlopen.”



Volgende week vrijdag, op 29 september, is het Wereld Hart Dag. Dan worden alle lopers die met de Imagine Run lopen opgeroepen om in actie te komen. Als je geregistreerd mee wil doen, kun je je opgeven via de app.