Hoogevener veroordeeld wegens smaad door Facebook-bericht zaak Sharleyne Een 53-jarige man uit Hoogeveen is voor smaadteksten op Facebook over de zaak Sharleyne veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 500 euro (foto: Pixabay.com)

Een 53-jarige man uit Hoogeveen is voor smaadteksten op Facebook over de zaak Sharleyne veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 500 euro.

De man reageerde op Facebook op de strafzaak rond de moeder van het achtjarig meisje dat in juni 2015 dood werd aangetroffen bij flat Arend in Hoogeveen. Het mikpunt van zijn tirade, het voormalige hoofd-jeugdzorg van de gemeente Hoogeveen, omschreef hij als iemand die via het bed carrière had gemaakt. De man is eerder veroordeeld voor belediging en bedreiging van dezelfde persoon.



Geen fan

De man toonde zich geen fan van de vrouw in kwestie. Hij voelde zich voor de gek gehouden door haar, vertelde hij. Drie jaar geleden werkte zij als thuiscoach en zij kwam ook bij de verdachte over de vloer. Het drankgebruik van de man noopte haar tot het uit huis plaatsen van zijn zoontje.



Volgens de Hoogevener overdreef de vrouw zijn drinkpatroon. "Ik drink op een avond vijf tot zes biertjes. Volgens haar lag dat aantal op vijftien of zestien." De man bedreigde en beledigde haar daarop, waarvoor hij in 2015 werd veroordeeld.



"Toen heb ik nog dertig dagen voor haar gezeten", merkte hij verder op. Als onderdeel van zijn straf moest hij zich onder meer twee jaar lang regelmatig melden bij de reclassering. Na een paar keer kwam hij niet meer opdagen. "Ik moet constant hetzelfde verhaal afsteken. Daar had ik geen zin in, ik ben geen papegaai." Als gevolg verdween de man een maand lang achter de tralies. Niet dat het veel indruk op hem maakte. "Het voelde voor mij als een vakantie."



Opnieuw

Aan het begin van dit jaar trok hij opnieuw van leer tegen de gemeentelijke medewerker, die inmiddels werkzaam was als hoofd-jeugdzorg. Tegen die tijd speelde ook de rechtszaak van Sharleyne, waarbij in zijn ogen de gemeente niet goed optrad. Op Facebook riep hij op tot vervolging van burgemeester Karel Loohuis en het hoofd jeugdzorg. Ook maakte hij de gewraakte opmerking.