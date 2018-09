Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Mister FC Emmen Michel van Oostrum over pannenkoeken en voetbal Michel van Oostrum: over FC Emmen en pannenkoeken (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

VOETBAL - Michel van Oostrum (52) is topscorer allertijden bij FC Emmen. Met 186 treffers in 339 wedstrijden zal hij dat ook nog wel een tijd blijven. Het leverde hem de titel Mister FC Emmen op. Toen de club na 32 jaar promoveerde naar de eredivsie, was Van Oostrum druk met de verbouwing van z'n eigen pannenkoekenrestaurant in Lelystad.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik had niet het idee dat ik er persé bij moest zijn, maar ik vond het wel erg leuk dat het gebeurde uiteraard. Mijn oud collega en vriend Martin Drent heeft me die dagen goed op de hoogte gehouden. Natuurlijk deed het wat met me. Alle landelijke kranten en media zijn hier geweest en dan besef je wat je voor de club hebt betekend".



'Michel liep al lang met dit idee rond'

Samen met jeugdvriend Rob van der Kleij opende hij eind juni De Polderpannenkoek. "Ik ben gastheer en ik sta achter de bar. M'n compagnon staat vaker in de keuken. Maar we kunnen elkaar vervangen", verduidelijkt Van Oostrum de rolverdeling.



De compagnons kennen elkaar al vanaf hun twaalfde. Ook toen woonden ze allebei in Lelystad. Van der Kleij verruilde z'n kantoorbaan bij de ING voor een plek in de keuken. "Michel liep al heel lang met het idee rond en hij heeft me enthousiast gemaakt."



'Na vijftig jaar eindelijk werken'

Ondanks dat hij er heel veel uren in steekt, geniet Van Oostrum van z'n nieuwe leven. "Jongens om mij heen maken altijd het geintje dat ik na vijftig jaar eindelijk moet werken. Men vindt dat ik nooit heb gewerkt omdat ik heb gevoetbald. En zo zie ik dit ook. Het is toch hartstikke leuk dat ik dit kan doen en dat het ook nog goed gaat", zegt Van Oostrum, terwijl hij met z'n spatel in een pannenkoek prikt.



Afgelopen weekend in de Galgenwaard zag de geboren Amsterdammer met eigen ogen Emmen met 2-1 van Utrecht winnen. "Daar was een eredivisie-ploeg aan het werk en duidelijk geen eerstedivisie-ploeg die maar blijft rennen en vliegen. Dat was mooi om te zien."



FC Emmen - PEC Zwolle? 3-2

Rond half zes druppelen de eerste gasten en het personeel langzaam binnen. Het is stilte voor de storm. En wij hebben nog één prangende vraag. FC Emmen - PEC Zwolle, wat wordt het zondag? Van Oostrum speelde voor beide clubs maar denkt dat Emmen zondagmiddag met 3-2 gaat winnen.