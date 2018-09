Deel dit artikel:













Oudste pretpark van Nederland in Drentse handen Drents ondernemerskoppel koopt pretpark De Waarbeek (Foto:De Waarbeek)

Drentse ondernemers kopen het pretpark De Waarbeek in Hengelo, het oudste pretpark van Nederland. Het ondernemerskoppel Kevin Moespot en Janna van der Linde werkt nu bij pretpark Drouwenerzand in Drouwen.

"Het is een unieke kans voor ons. De Waarbeek moet vernieuwd worden, zo zijn er oude attracties die een likje verf kunnen gebruiken. En daarnaast denken we aan nieuwe speeltoestellen en bijvoorbeeld een waterplein", zegt Kevin Moespot.



Sociaal karakter

De Waarbeek heeft nu Arijan van Bavel, bekend als 'Adje' uit de shows van Paul de Leeuw, als eigenaar. Hij draagt het stokje vol vertrouwen over. Van Bavel vindt het belangrijk dat Moespot en Van der Linde het sociale en toegankelijke karakter van De Waarbeek willen behouden.



Kevin Moespot beaamt dit: "We willen het nostalgische intact houden. De Waarbeek heeft bijvoorbeeld de oudste stalen werkende achtbaan van Europa uit 1930. Die blijft natuurlijk".



Drouwenerzand

Voor het pretpark in Drouwen heeft de overname geen gevolgen. Drouwenerzand blijft in handen van de vader van Janna van der Linde.