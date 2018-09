Drentse basisscholen hebben te weinig leerlingen

In Drenthe hebben veel basisscholen minder leerlingen dan ze minimaal zouden moeten hebben. Sinds dit schooljaar gelden er nieuwe normen, afhankelijk van het aantal kinderen dat in een gemeente woont.

't Rastholt in Hoogeveen heeft 71 leerlingen, maar zou er 95 moeten hebben.

Christelijke basisschool De Zwaluw in Zandpol heeft 35 leerlingen, terwijl ze er 72 moeten hebben om te voldoen aan de landelijke richtlijnen. En het Hoeltien in Tiendeveen, een klein dorp in de gemeente Hoogeveen, heeft 35 leerlingen. Dat zijn er 55 te weinig om te voldoen aan de landelijke regels.