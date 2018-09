Meisje (14) ontkomt ternauwernood aan ontvoering in Eelde

Een 14-jarig meisje is vanochtend in Eelde ontsnapt aan een ontvoeringspoging. Ze fietste op de Zevenhuizenweg toen ze ineens vanuit een witte bestelbus vastgegrepen werd.

Tijdens het fietsen werd het meisje volgens de politie ingehaald door de witte bestelbus. Een in het zwart geklede man stapte uit en pakte haar twee keer vast. Beide keren kon ze zich losrukken. Daarna stapte de man weer in het busje reed snel weg.De ontvoeringspoging vond plaats tussen 10.15 uur en 10.30 uur ter hoogte van het Klompenmuseum. De witte bestelbus had volgens de politie het formaat van een Volkswagen Transporter, had geen opdruk op de zijkant en had een gele kentekenplaat.Het meisje werd vastgepakt door een blanke man, die wordt geschat tussen de dertig en de veertig jaar oud. Hij was volledig in het zwart gekleed, droeg een zwarte muts en had waarschijnlijk een zwarte sjaal voor zijn gezicht. De man is rond de 1,80 meter lang en heeft een normaal postuur. Van de bestuurder van het busje is alleen bekend dat het vermoedelijk een man is met zwart haar. In ieder geval één van de verdachten spreekt accentloos Nederlands.De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden op telefoonnummer 0900-8844. Als voorbeeld noemt de politie het hebben gezien van verdachte voertuigen of personen rond het tijdstip van de ontvoeringspoging.