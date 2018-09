Glasvezel moet in 2020 beschikbaar zijn in heel Drenthe

Eind 2019 en uiterlijk in 2020 moet in elke gemeente van Drenthe een glasvezelproject lopen. Dat is de verwachting van de provincie Drenthe. De provincie zoekt naar een moment om een punt achter hun hulp aan projecten te zetten.

In veel gemeenten in Drenthe is sprake van een initiatief om het buitengebied te voorzien van breedband internet. In sommige gemeenten wordt ook in de dorpen glasvezel aangelegd. Maar het ene project is verder dan het andere. En er zijn gemeenten waar inwoners zelfs de keuze hebben tussen twee partijen, zoals in Westerveld."Onze ambitie als provincie was jaren geleden heel groot", zo zegt gedeputeerde Henk Jumelet. "Je begint met gesprekken met inwoners. Dat is best ingewikkeld. Maar ik denk dat we veel hebben gedaan en dat we een maximaal resultaat hebben bereikt." En daarom stopt de provincie met het verstrekken van leningen aan initiatiefgroepen.Drenthe levert via de organisatie Verbind Drenthe kennis en ondersteuning aan burgerinitiatieven. Daarnaast helpt de provincie mee aan de financiering van de aanleg van glasvezelkabel. Dat is een miljoeneninvestering die partijen zonder hulp niet kunnen dragen.Volgens de provincie zijn zes projecten klaar. Drie willen glasvezel aanleggen met een marktpartij zoals KPN en RE-NET. En drie denken nog na over de financiering. Tot eind van dit jaar kunnen aanvragen voor financiële hulp worden ingediend. Ook als een werkgroep denkt dat ze in 2019 financiële hulp nodig heeft.Het duurt even voordat de schop in een gemeente echt de grond in kan. Maar als het zover is, dan gaat het snel. Volgens Jumelet kijkt de rest van Nederland naar Drenthe. "In Nederland wordt naar ons gekeken omdat onze inwoners zelf betrokken zijn bij de projecten. Zelfs in Europa. Daar snappen ze niet hoe je burgers verantwoordelijk kan maken voor dit soort grote projecten."In totaal zijn er in Drenthe 24.500 adressen in zogenaamde 'witte' gebieden. Dat zijn gebieden waar geen breedband is. Voornamelijk buiten de dorpen. De projecten Eco Oostermoer Verbindt bij Gieterzandvoort en Coöperatie De Kop Breed bij Roderwolde waren voorlopers.En met een beetje geluk heeft straks iedereen in Drenthe de mogelijkheid om snel internet te nemen.