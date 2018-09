Ondernemen in Drenthe: Ik krijg inspiratie van mensen kijken op een Amsterdams terras

Chinese delegaties zijn in Nederland op zoek naar samenwerking. En Meppel is één van de gemeenten waar ze brood in zien. Burgemeester Richard Korteland vertelt daarover vanavond op TV Drenthe. Verder ook: een echt zelfstandige damesmodezaak en een huidkliniek met ambitie.

Korteland is één van de gasten in 'Ondernemen in Drenthe'. "We krijgen wel vaker aanvragen van buitenlandse delegaties. Meestal gaan we daar niet op in. Nu doen we dat wel met de Chinezen, omdat er overeenstemming is in water, industrie en wonen. Daar zit wel samenwerking in." De groep Chinezen komt uit de stad Haikou."Wat we gaan proberen is om kansen te vinden op het gebied van toerisme en economie. Dan kijken we of er een match is." Volgens Korteland is Meppel een voorbeeld voor de Chinezen als het gaat om een combinatie van wonen, werken en beleven.De kans bestaat dat er een Meppeler delegatie naar China gaat. "We gaan wel kijken of het zin heeft. We gaan niet zomaar."Dertig jaar bestaat de winkel van André Kist in Meppel al. Een winkel gericht op de vrouw. Geen onderdeel van een groot landelijk winkelketen. "Da's een voordeel. We krijgen zelfs klanten uit Zwolle die op zoek zijn naar leuke kledingwinkels. We geven ze nog aandacht. Daardoor lopen ze ook nog wel eens met iets anders dan waar ze voor kwamen de deur uit."Kist viert een feestje met zijn personeel en klanten. Hoe hij aan zijn inspiratie komt? "Ik ga regelmatig op een terrasje zitten en mensen kijken. Amsterdam is daar zeer geschikt voor. Daar zijn ze toch net even wat anders gekleed. Daar zie je de jonge dame die weet hoe iets gedragen wordt. Dat probeer je te vertalen naar je eigen winkel."Rositta Kaijser heeft sinds een jaar haar eigen kliniek in Assen. Ze helpt mensen die last hebben van rosacea. Dat is een rode verkleuring van de huid. Het uit zich in rode vlekken. Kaijser heeft zelf een methode ontwikkeld om de klachten te verhelpen. Dat deed ze vooral bij haar thuis.Ze heeft de stap gezet om een eigen kliniek te beginnen. Negen mensen werken er. En ze is ambitieus. "Ik wil nog graag een kliniek in Midden- en Zuid Nederland. Volgens Kaijser is haar methode uniek. Ze vertelt er over in Ondernemen in Drenthe.Kijk nu alvast online: