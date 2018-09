Deel dit artikel:













Bewoners balen van gemeente Assen: opritten passen niet meer Stapeltjes stenen van de opritten aan het Noorderplantsoen: wie maakt alles weer netjes? (foto: Alex de Haan) Stenen van de opritten zijn eruit gehaald, maar wie legt de boel weer recht? (foto: Alex de Haan)

Een groep bewoners van het Noorderplatsoen in Kloosterveen is boos op de gemeente Assen. Lagen hun opritten eerst strak aangesloten op de gemeentelijke weg, ineens is de klinkerstraat eruit gehaald en verhoogd aangelegd waardoor hun opritten niet meer aansluiten.

Geschreven door Margriet Benak

De aannemer die voor de gemeente Assen de weg opnieuw aanlegt heeft uit de opritten van de twaalf huizen rijtjes stenen verwijderd. De bewoners moeten er zelf voor zorgen dat de boel straks weer naadloos op elkaar aansluit.



Hun fout

"Waarom moeten wij dat zelf doen? Alles lag goed, totdat de gemeente een paar week geleden een brief stuurde dat de straatstenen er weer uitgingen, en dat de definitieve bestrating kwam. Maar ineens ligt de weg hoger dan eerst", vertelt bewoner Alex de Haan vol onbegrip. "Onze opritten liggen nu te laag. Bij de één vijf, maar bij een ander tien centimeter lager. Wij moeten dat zelf maar opknappen, is ons verteld. Ik vind dat de gemeente dat moet regelen. Zij leggen de weg ineens anders aan", vindt Alex de Haan. "Het is hun fout." Niets doen, is volgens De Haan geen oplossing: "Dan zit je hier straks met een geweldige bak water tussen oprit en straat."



Provisorische bestrating

Volgens woordvoerder Henk Kersten van de gemeente Assen lag er eerst een weg 'met provisorische bestrating, die nu vervangen wordt door definitief straatwerk'. "De bewoners hebben daar een paar weken geleden ook keurig een brief over gehad, dat de weg weer zou worden opgebroken."



Alex de Haan kent de brief, want die hebben de bewoners ook zeker ontvangen. "Maar daarin stond niet dat de straat hoger zou komen te liggen. Dat ie zo laag lag, was een fout achteraf. Sterker nog, de stratenmakers die ik sprak zeiden dat het eigenlijk zelfs nog hoger moest. Maar dat hebben ze niet gedaan, omdat het verschil dan nog groter zou zijn."



Volgens De Haan ziet de straat er zo op het eerste oog erg mooi uit. "Toch zitten wij met de gebakken peren. Bij elk huis moet toch zo'n twee bij vijf meter klinkers er weer uit en extra zand eronder, om de opritten op dezelfde hoogte te krijgen als de straat. Maar wie gaat dat doen? En wie betaalt?, vraagt De Haan zich af. "Wij vinden de gemeente of de aannemer, zij hebben een fout gemaakt. Maar zij weigeren."



Gemeente nalatig

Volgens De Haan gaat de gemeente prat op goede communicatie met burgers, maar schiet ze in deze kwestie tekort. "We krijgen dan wel een brief waarin staat dat de straat vervangen wordt, maar dat de weg er anders in komt te liggen, geen woord erover." De bewoners vinden dat de gemeente nalatig is geweest en de zaak moet oplossen.



Woordvoerder Henk Kersten van de gemeente Assen heeft daar zo één-twee-drie geen antwoord op. "Ik ga uitzoeken of hier iets fout is gegaan, en waar de verantwoordelijkheid dan ligt. Dat vergt even wat tijd. Want het is vrijdagmiddag en dan zijn op het stadhuis veel mensen vrij."