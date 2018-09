Deel dit artikel:













Politie verrast door vele brandgevaarlijke hennepkwekerijen Bij de hennepactie nam de politie 3.500 hennepplanten in beslag (Foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP XTRA)

De politie is verrast over het grote aantal brandgevaarlijke hennepkwekerijen dat deze week in Drenthe, Groningen en Friesland is ontdekt. Van de 31 aangetroffen kwekerijen was er slechts eentje waarbij de elektriciteit veilig was aangelegd.

Dat zegt politiewoordvoerder Anne van der Meer, naar aanleiding van de actieweek tegen hennep in Noord-Nederland. In totaal stuitte de politie in het Noorden op 3.500 hennepplanten.



"We keken toch op van het brandgevaar dat we bijna overal aantroffen. In veel gevallen werd er illegaal stroom afgetapt en in Drachten was er zelfs een meterkast bijna helemaal weggesmolten", zegt Van der Meer.



Dat hennepkwekers een groot risico nemen door de elektriciteitsvoorziening provisorisch aan te leggen, bleek vorige maand nog in Emmen. Op 8 augustus brak er brand uit in een bedrijfspand aan de Vitus Beringstraat, waar tijdens het blussen een hennepkwekerij werd aangetroffen. Van der Meer: "Die brand had daar waarschijnlijk met de kwekerij te maken."



Bij de noordelijke hennepactie werden deze week naast hennepplanten ook zes auto's, vijf wapens, drie bankrekeningen, 61 liter ghb en 38.500 euro in contanten in beslag genomen. Er werden 17 verdachten aangehouden. Op elf panden werd beslag gelegd



