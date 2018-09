Deel dit artikel:













Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? De Rodermarktparade in 2017 (foto: Persbureau Meter)

Ook dit weekend is er weer genoeg te beleven, van muziek, sport tot cultuur. Hier een aantal tips voor leuke evenementen in het weekend.

Open dag asielzoekerscentra

Zaterdag is het Open azc dag. Asielzoekerscentra openen hun deuren voor het publiek om een indruk te geven van het dagelijks leven op een azc. De landelijke open dag wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. In Drenthe openen de azc's in Emmen, Zweelo, Assen en Hoogeveen hun deuren van 13.00 uur tot 16.00 uur.



Rodermarkt

In Roden begint dit weekend de Rodermarktfeestweek: één van de grootste feestweken van Noord-Nederland. Veel straten zijn versierd en in het centrum staat een grote kermis. Overdag zijn er allerlei activiteiten en 's avonds is er live muziek en feest in de meeste cafés



Spinnensafari

Als je niet bang bent voor spinnen kun je zaterdagmiddag in het Drents-Friese Wold met een gids op spinnensafari. De kleine beestjes kruipen tussen de bomen en de bladeren op de grond en hangen in de takken van bomen. Je kunt ze samen met de gids van Staatsbosbeheer van dichtbij bekijken. Aanmelden via 0516-464020 of drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl.



Obstacle Run

In natuurgebied "Het Holtingerveld" wordt zaterdag een Obstacle Funrun gehouden. Het evenement is voor jong en oud. Er is een Kidsrun van 2,5 km voor kinderen van 5-11 jaar en een Obstacle run van 7 km voor volwassenen. Er is geen tijdsregistratie. Het inschrijfgeld (12,50 euro voor de kinderen en 22,50 euro voor volwassenen) gaat naar de stichting Holtinger schaapskudde. De run is van 10.00 uur tot 17.00 uur.



Smaakmakers Festival

Zaterdag en zondag is in De Wijk het 5e Smaakmakers Festival. Onder het genot van livemuziek kun je aan de oever van de Reest proeven van de lekkerste gerechten bij de mobiele keukens en foodtrucks. Voor kinderen zijn er ook verschillende activiteiten.



Vogels kijken

Zondagmiddag kun je vogels kijken in de vogelkijkhut Diependal. De vogelkijkhut kijkt uit op de voormalige vloeivelden van de aardappelmeelfabriek.. Er zijn vogelaars van het Drentse Landschap in de kijkhut aanwezig die kunnen helpen met de waarnemingen die je doet.