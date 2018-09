Deel dit artikel:













Brand laat een groot gat achter in winkelstraat Musselkanaal Negen winkels gingen in vlammen op in Musselkanaal (foto: RTV Noord/Wiebe Klijn)

Brandweerlieden zijn nog de hele dag bezig geweest met de grote brand die gisteravond ontstond in Musselkanaal. Daar brandden negen winkels in de Marktstraat af. Zo´n honderd mensen moesten worden geëvacueerd.

De brand heeft een groot gat in de winkelstraat geslagen. Rond half zes vanmiddag konden de laatste brandweerwagens weer terug naar de kazerne, meldt RTV Noord. De Marktstraat was afgesloten, maar is inmiddels weer open. De bewoners zijn ook weer thuis.



Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het vuur begon in een fietsenzaak. Eerst leek de omvang nog beperkt, maar het breidde zich over meerdere winkels uit.



Hulp uit de buurt

Omdat de rook over het woonzorgcentrum De Heggerank trok, moesten alle bewoners daar weg. Zeven verdiepingen werden ontruimd en ook mensen uit 28 aanleunwoningen werden elders ondergebracht. Veel ouderen lagen al in bed. Het personeel kreeg onder meer hulp van buurtbewoners bij het aankleden en wegbrengen van de mensen, meldt SBS.