Witteveen wint Europese Dorpsvernieuwing Award

Witteveen heeft in Oostenrijk de Europese Dorpsvernieuwing Award voor bijzondere prestaties op het gebied van dorpsontwikkeling gekregen. Een groep van dertig inwoners was naar Oostenrijk afgereisd om de Award in ontvangst te nemen.

Witteveen won vorig jaar de Nederlandse dorpsvernieuwingsprijs. Daarom mochten ze in Oostenrijk strijden voor de Europese variant voor dit jaar. Die hoofdprijs ging aan de neus van Witteveen voorbij en werd gewonnen door het Oostenrijkse Hinterstoder . Deze Award is een soort tweede prijs.De jury prees de Witteveners onder meer voor hoe zij in goede samenwerking met omliggende dorpen de school hebben getransformeerd tot dorpshuis. Ook had de jury lovende woorden voor de vernieuwende en moderne manier waarop Witteveen zich presenteert en promoot.De jury was ook onder de indruk van de noaberkracht in Witteveen: alle activiteiten worden uitgevoerd door de dorpsbewoners zelf. Waar nodig doen ze dat met ondersteuning van de gemeente en sociale instanties.Wethouder Dennis Bouwman van Midden-Drenthe was in Oostenrijk om de Witteveners te steunen: “We zijn als gemeente supertrots op wat in Witteveen allemaal gedaan wordt. Wat ons betreft vormt het dorp echt een voorbeeld voor andere dorpen in onze gemeente, maar ook daarbuiten. Deze Europese Award is dan ook meer dan verdiend!”