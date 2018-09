Deel dit artikel:













Huus van de Taol presenteert Drents verkleinwoordenboek Huus van de Taol presenteert Drents verkleinwoordenboek (foto: Huus van de Taol)

Het Huus van de Taol presenteert volgende week zaterdag het Drents verkleinwoordenboek. Het boek is samengesteld door Abel Darwinkel, die er de afgelopen jaren onderzoek naar heeft gedaan.

Het boek is een studie naar het systeem van Drentse verkleinwoordvorming. Darwinkel onderzocht bijvoorbeeld waarom een Zuidwest-Drent 'veugeltien' en een Noord-Drent 'vogelie' zegt. En wanneer we égie' en wanneer we 'tie' gebruiken.



Darwinkel heeft voor zijn onderzoek in het woordenboek van Dr. G.H.Kocks en in het werk van ruim vijftig Drentse schrijvers gezocht naar verkleinwoorden.