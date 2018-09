Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto brandt uit in Hoogeveen In Hoogveen vloog een auto in brand (foto: persbureau Meter)

In Hoogeveen is vanavond een auto uitgebrand op een parkeerplaats aan de Griendtsveenweg.

De eigenaar van de auto had hem net geparkeerd toen er rook en vlammen onder de motorkap vandaan kwamen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon de auto niet meer redden.



De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting.