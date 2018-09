Glenn Bijl: Selecties FC Groningen en FC Emmen zijn gelijkwaardig

VOETBAL - Een club in de middenmoot van de Serie A of de Bundesliga lijkt hem wel wat, maar eerst over twee jaar bij een subtopper in de eredivisie die speelt voor een plek in de Europa League. Glenn Bijl, de huidige topscorer van FC Emmen, bekijkt zijn carrière ongeveer per twee jaar. Op dit moment is de 23-jarige middenvelder dik tevreden bij FC Emmen, waar hij onlangs een verbeterd contract tekende.

“Ik lig nu voor drie jaar vast. Dat geeft natuurlijk zekerheid en aan de andere kant wordt een stap naar een andere club de komende jaren misschien wel moeilijker. Maar als een club je contract heeft moeten afkopen kom je daar wel beter binnen, dan als je transfervrij bent, aldus de maker van de eerste goal ooit in de eredivisie van FC Emmen én de maker van de winnende goal afgelopen zondag in Utrecht.Bijl kwam vorig seizoen over van FC Groningen, de club uit zijn woonplaats die het niet in hem zag zitten. “Daar heb ik wel moeite mee gehad en ik was het er ook niet mee eens.” In Emmen, waar hij werd herenigd met Dick Lukkien en Casper Goedkoop, haalde de geboren Stadskanaalster voor zijn gevoel toch wel een beetje zijn gelijk. En dat niet eens op de positie waar hij aanvankelijk voor werd gehaald. Bijl begon als rechtsback, maar werd al na enkele wedstrijden middenvelder. “Of het een vondst is weet ik niet, maar het is wel goed uitgepakt”, aldus trainer Dick Lukkien. “Glenn is een speler met gevoel voor ruimte en kan op beide posities uitstekend uit de voeten. Ik denk dat dat ook heel goed is voor zo’n jonge speler. Waar hij het best tot zijn recht komt hangt af van de sterkte van het team. In een team dat beter is zou hij een ideale rechtsback zijn en wanneer je minder bent is hij een uitstekende waarde op het middenveld, ook omdat hij over de nodige duelkracht beschikt.“Zelf maakt de huidige topscorer van FC Emmen zich niet heel druk over zijn positie in het veld, al beseft hij dat hij als middenvelder vrijwel bij elke aanval betrokken is en toch vaker in scoringspositie komt. Bovendien is een positie op het middenveld, volgens Bijl, een ideale positie voor een aanvoerder. “En die aanvoerdersband ambieer ik wel. Niet zozeer nu, maar op termijn. Ik ben in de jeugdelftallen bij FC Groningen ook vaak aanvoerder geweest en ik heb die rol altijd leuk gevonden.” Of hij die band in Emmen ooit gaat dragen is aan Lukkien en zijn eigen stappen. “Maar het is in ieder geval een speler die een volgende stap kan maken en uiteraard hoop ik dat hij dat met Emmen gaat doen”, aldus Lukkien.Maar of FC Emmen over twee jaar mee gaat spelen voor een plek in de subtop van de eredivisie en dus play-offs voor de Europa League is, zoals dat zo mooi heet, wishful thinking. En daar wil Bijl over twee jaar spelen. “Dan moet je toch denken aan clubs als FC Utrecht, Vitesse, Heerenveen en Groningen”, aldus Bijl. “Een stap naar zo’n club zou logisch zijn. Ja, ook FC Groningen hoort in principe natuurlijk in dat rijtje thuis, maar dat is nu niet het geval.” Sterker nog, als FC Groningen Bijl zou bellen dan zegt hij niet zomaar ‘ja’. Nee, zeker niet. Natuurlijk is het een compliment als ze me zouden terugvragen, maar ik vind de selectie van FC Groningen en FC Emmen op dit moment misschien wel gelijkwaardig.”Bijl is iemand van de statistieken. Steevast checkt hij na een wedstrijd zijn geleverde prestaties. Het aantal balveroveringen, passes en schoten vergelijkt hij dan thuis op de bank met spelers van een hoger niveau. “In Nederland kijk ik dan bijvoorbeeld naar Feyenoorder Tony Vilhena en in het team van mijn beste kameraad, Hans Hateboer (Atalanta), speelt Remo Freuler. Van hem ben ik erg gecharmeerd en dus kijk ik hoe mijn prestaties zich verhouden tot die van hem. Ik moet zeggen dat ik dezelfde cijfers kan overleggen, maar de Serie A of het niveau hier is toch wel een verschilletje.”Glenn Bijl werd afgelopen zondag gekozen tot 'man of the match' tegen FC Utrecht. "Ik snap wel dat het publiek mij kiest. Zo gaat het toch vaak als je de winnende goal maakt. In eerste instantie had ik niet zo'n goed gevoel over mijn spel, maar na afloop bleek dat ik toch nog 86% van mijn ballen naar een teamgenoot heb gespeeld. Bovendien gaf ik ook de assist op de gelijkmaker van Luciano Slagveer. Of ik zelf ook heb gestemd? Natuurlijk.. op mezelf. Maar dat mag toch wel na zo'n goal!"