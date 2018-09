FC Emmen zonder Bannink, Marinus en Siekman

VOETBAL - FC Emmen moet het morgenmiddag in het thuisduel tegen PEC Zwolle stellen zonder Alexander Bannink, Wouter Marinus en Tim Siekman. De drie spelers zijn geblesseerd. Positief nieuws is er ook te melden, want aanvoerder Anco Jansen sluit na twee duels weer aan bij de selectie.

Ik vind het knap wat FC Emmen tot nu toe laat zien. Bram van Polen, verdediger van PEC Zwolle

Morgen om 14.30 uur trappen FC Emmen (de nummer 9 in de eredivisie, met 7 uit 5) en PEC Zwolle (16e, met 3 uit 5) af in De Oude Meerdijk.Naar alle waarschijnlijkheid ruimt Dick Lukkien weer een plekje in voor Luciano Slagveer, de maker van de gelijkmaker vorige week tegen FC Utrecht. Slagveer vervangt in dat geval dus Bannink. De overige tien spelers, die vorige week bij FC Utrecht wonnen, blijven staan.Scherpen; Cavlan, Bakker, Veendorp, Klok; Chacon, Ben Moussa, Bijl, Niemeijer, Pedersen en Slagveer.Bij PEC Zwolle gaat het allesbehalve lekker dit seizoen. Met 3 punten uit 5 duels is de competitiestart slecht te noemen en heeft een gedeelte van de fans weinig vertrouwen meer in trainer John van't Schip. PEC-verdediger Bram van Polen laat bij RTV Oost weten dat dat bij de spelers heel ander is. "Ik heb alle vertrouwen in onze trainer en met mij de hele groep. En dat is andersom net zo. Daarom is het zaak dat we daar met zijn allen weer achter gaan staan; supporters en ook de directie. We hebben allemaal één gezamenlijk doel en dat is met PEC Zwolle zo hoog mogelijk eindigen. Dan heeft het niet zo veel zin dat links en rechts mensen elkaar gaan tegenwerken."PEC Zwolle trof in de eerste weken van het seizoen allemaal ploegen die normaal gesproken in de top- of subtop spelen. Zondag wacht voor het eerst een duel tegen een - op papier- mindere tegenstander: FC Emmen, dat dit seizoen debuteert in de eredivisie, maar al wel zeven punten pakte.Van Polen vervolgt: "Ik vind het knap wat Emmen tot nu toe laat zien. Ze winnen ook gewoon uit bij Utrecht met 2-1. Weliswaar na een rode kaart, maar wij hebben daar ook tegen tien man gespeeld en wij hadden geen schot op goal. Wij mogen die gasten zeker niet onderschatten en wij zitten nou ook niet in een fase dat we wel even de punten mee gaan nemen in Emmen."FC Emmen - PEC Zwolle is morgen live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 14.00 uur