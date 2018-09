Deel dit artikel:













Julianne Bruining is de nieuwe Miss Noord-Nederland De winnaressen van de Miss Noord-Nederland-verkiezing (foto: Miss Noord/Koen Prins - OpdeFoto.com)

De Rodermarkt in Roden is gisteravond traditioneel begonnen met de verkiezing van Miss Noord-Nederland. En die nieuwe miss is Julianne Bruining uit Stadskanaal.

De twaalf deelnemende vrouwen lieten zich in drie rondes zien in vrijetijdskleding, bikini en gala. De jury riep uiteindelijk de 23-jarige Bruining uit tot winnares.



De eerste taak van de nieuwe Miss Noord-Nederland is vandaag meerijden tijdens de Rodermarkt praalwagen-parade.