'Inspectie onderzoekt dood van cliënt van omstreden zorginstelling De Brink-Akker'

Bij de beschermde woonvorm De Brink-Akker in Wijster is een 59-jarige man overleden, terwijl er op dat moment geen enkele zorgverlener aanwezig was.

Dat schrijft het Dagblad van het Noorden vanochtend. Bronnen vertellen aan de krant dat na het overlijden van de man mogelijk geprobeerd is bewijsmateriaal te verduisteren.De zorginstelling in Wijster ligt sinds begin deze maand onder vuur . Cliënten kregen toen te horen dat hun zorg daar niet meer vergoed zou worden, omdat De Brink-Akker volgens regiegemeente Assen niet meer aan de eisen voldeed. Op 11 september zijn alle cliënten uit de instelling gehaald , omdat betrokken gemeenten zich zorgen maken over de veiligheid van bewoners.Volgens het Dagblad van het Noorden onderzoekt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het sterfgeval. De man zou midden in de nacht geprobeerd hebben contact te krijgen met personeel. Maar er kon niemand reageren, omdat er niemand aanwezig was. Bij De Brink-Akker moet 24 uur per dag toezicht zijn. Oud-medewerkers verklaren tegenover de krant dat na het overlijden van de man de contactgeschiedenis van zijn telefoon is gewist.De inspectie bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan naar De Brink-Akker, maar doet geen inhoudelijke mededelingen over het onderzoek.