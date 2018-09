Flink wat regen en onweersbuien: 'Het was raar weer in Drenthe'

Op verschillende plekken in Drenthe viel de regen gisteravond met bakken uit de lucht. RTV Drenthe-weerman Arend Zanting: "Er kwam heel wat regen naar beneden met op sommige plekken ook flinke onweersbuien."

Weerman Zanting was zelf bij het openlucht-theater van Welstaat in Frederiksoord, dat werd afgelast vanwege de weersomstandigheden. Ook op andere plekken gingen openluchtvoorstellingen niet door . "Het was heel raar weer gisteravond, goed dat ze het afgelast hebben", zo zegt Zanting.De RTV Drenthe-weerman zet de hoogste neerslagcijfers in Drenthe op een rijtje:- Hollandscheveld 14 millimeter- Rolde 14 millimeter- Veenhuizen 14 millimeter- Peize 17 millimeter- Westerbork 18 millimeter- Odoorn 19 millimeter- Klijndijk 20 millimeter- Paterswolde 21 millimeter- Diever 22 millimeter- Havelte 29 millimeterVolgens Arend Zanting blijft het vandaag overwegend droog. "Morgen hebben we dan wel weer een regendag, maar niet met zulke stevige buien als gisteravond", aldus de weerman.