Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Social Run: rennen voor meer begrip voor psychiatrische aandoeningen Medewerkers van Lentis doen mee aan Social Run (foto: RTV Drenthe)

Het was een lange nacht voor de 25 medewerkers van Lentis in Zuidlaren die meedoen aan de Social Run. De estafettetocht begon vrijdagmorgen en is 555 kilometer lang. Doel van de tocht is om meer begrip te kweken voor psychiatrische aandoeningen.

Geschreven door Steven Stegen

De zevende editie van de Social Run begon in Soesterberg. De tocht voert via Drenthe, de Afsluitdijk en Noord-Holland uiteindelijk weer naar het startpunt. In Zuidlaren, op het terrein van geestelijke gezondheidsinstelling Lentis, was vanmorgen de tussenstop.



Het team van Lentis komt rond acht uur onder luid gejuich aan op de thuislocatie. "We lopen om en om zo'n twee kilometer. Dan stap je weer in het busje en neemt een ander het weer over. En dat dan meerdere keren achter elkaar", legt deelnemer John Koot uit. "We doen mee omdat we tegen stigmatisering van psychische klachten zijn."



Meer deelnemers

Organisator en bedenker van de Social Run Frank Bonekamp loopt met een stralend gezicht rond en krijgt links en rechts schouderklopjes. "Het gaat heel goed. We hebben tien procent meer deelnemers, dit jaar doen er 33 teams mee. De deelnemers worden gesponsord en met dat geld kunnen wij weer projecten financieren. Zo is er een boek uitgegeven over verslaving. Maar we steunen ook toneelstukken en wandelingen."



Extra aandacht voor psychiatrische aandoeningen is volgens Bonekamp blijvend nodig. "Als je een gebroken been hebt, dan weet iedereen wat 'ie moet doen, dan vragen ze: 'kan ik boodschappen voor je doen?' Dat is bij psychische klachten niet zo. Als je met een depressie op de bank zit zeggen ze: je moet gaan sporten, iedereen wordt dan therapeut, terwijl ook hier de vraag zou moeten zijn: kan ik iets voor je doen."