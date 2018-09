Deel dit artikel:













Uitslagen amateurvoetbal zaterdag (Foto: RTV Drenthe/Archief)

VOETBAL - Dit weekend gaat ook in de lagere klasses de competitie weer van start. Vandaag was het de beurt aan de zaterdagamateurs. Hieronder de uitslagen van wedstrijden in klasses met Drentse clubs.

Hoofdklasse B

ACV - AZSV 0-1

Berkum - Sparta Nijkerk 1-4

DETO - Flevo Boys 0-1

DUNO - Apeldoorn CSV 5-4

Excelsior '31 - SVZW 2-1

SDC Putten - Genemuiden 6-1

Staphorst - WHC 4-1

SV Urk – Buitenpost 1-0

Hoofdklasse A (zondagvoetbal)

Alcides - Achilles 1894 19.00 uur

Purmersteijn - RKHVV 18.00 uur



1e klasse E

Balk - HZVV 0-3

Broekster Boys - Oranje Nassau G 0-2

Gorecht - VV Groningen 2-2

Noordscheschut - d'Olde Veste '54 2-4

PKC '83 - Be Quick Dokkum 4-3

Winsum - Bedum 3-1

Zeerobben - Drachtster Boys 0-4



2e klasse J

Drenthina - Omlandia 3-2

DZOH - FC Meppel 2-1

HFC '15 - De Griffioen 2-3

FC Klazienaveen - VEV '67 4-2

Knickerbockers - DESZ 1-0

Pelikaan S - NEC Delfzijl 2-0

De Weide - Gramsbergen 1-1



3e klasse B

Anjum - ONT 4-3

Grijpskerk - Zwaagwesteinde 1-6

Niekerk - Twijzel 1-3

Ropta Boys - Kollum 1-3

Veenhuizen - Rijperkerk 0-1

VIOD Driesum - Leovardia 3-1

Waskemeer - Dokkum 2-2



3e klasse C

Be Quick 1887 - Stadspark 3-2

Glimmen - LTC 1-4

Grootegast - Holwierde 1-2

Loppersum - Groen Geel 3-1

Mamio - Achilles 1894 1-1

Noordwolde - DVC Appingedam 2-0

Zuidhorn - Aduard 2000 3-2



3e klasse D

Avereest - Fit Boys 3-3

BSVV - Elim 3-4

Hollandscheveld - Nieuwleusen 2-3

Hoogeveen - SVN '69 6-0

Lutten - Hardenberg '85 2-2

SCD '83 - ZZVV 2-3

SVM Marknesse - Bant 1-0



4e klasse C

Boerakker - ASC '75 1-9

Haulerwijk - Helpman 2-2

OKVC - ODV 0-1

ONR - LEO 2-4

RWF - De Lauwers 2-1

Velocitas 1897 - Opende 4-1



4e klasse D

Amicitia VMC - Rood Zwart Baflo 0-2

Corenos - HS '88 3-5

Middelstum - SIOS 2-1

Westerlee - De Fivel 1-3

WVV - De Heracliden 2-1

FC Zuidlaren - Poolster 2-1



4e klasse E

Angelslo - SCN 0-2

CSVC - Borger 4-0

MSC - SVBO 4-5

Nieuw Balinge - Tiendeveen 4-4

Onstwedder Boys - Vitesse '63 2-0

SJS - FDS 3-1



5e klasse F

Erica '86 - VCG 1-6

Mussel - NKVV 3-1

SETA - VEV 2-1

