Duitse gevechtsvliegtuigen ingezet bij grote natuurbrand Meppen

Het Duitse leger zet onder meer Tornado-gevechtsvliegtuigen in bij de grote heidebrand bij Meppen. Met de warmtecamera's van de Tornado's wordt er gezocht naar ondergrondse brandhaarden, die anders lastig te ontdekken zijn.

De brand net over de grens bij Emmen woedt inmiddels al bijna twee weken. Gisteren werd de brand aangewakkerd door de harde wind . Regionale autoriteiten hebben de brand gisteren officieel tot ramp verklaard.De brand is ontstaan door een rakkettest van het leger en het vuur woedt in een gebied van zo'n acht vierkante kilometer. Duizend brandweerlieden bestrijden de brand en zij kregen de afgelopen dagen al assistentie van het leger. Daar komt nu dus de inzet van gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen van het leger bij.De Duitse Defensie-minister Ursula von der Leyen brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Zij heeft eerder al excuses aangeboden aan de mensen in de regio die last hebben van de brand.