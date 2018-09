Deel dit artikel:













FC Emmen staat stil bij overleden spelers Asser Boys Op de plek van het ongeluk zijn bloemen gelegd (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

Net als verschillende amateurclubs zal ook FC Emmen morgen stilstaan bij het tragische ongeluk waarbij deze week twee spelers van Asser Boys om het leven kwamen.

Tijdens de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle vraagt de Drentse eredivisionist de supporters om in de twaalfde minuut te gaan staan en te applaudisseren.



"Op deze manier tonen we ons medeleven met de familie en vrienden van de overleden jongens", zo laat de club weten.



Bij het ongeluk op de Lonerstraat in Assen kwamen woensdagavond twee jongens van 19 jaar uit Smilde om het leven. Drie andere jongens uit Assen en Smilde raakten gewond. De vijf betrokkenen zijn allemaal spelers van Asser Boys.



Veel voetbalclubs in en om Assen houden dit weekend een minuut stilte of spelen met een rouwband. Alle wedstrijden van Asser Boys zijn dit weekend afgelast.