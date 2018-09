Deel dit artikel:













Cassata #3: waterstof, museumuitleen en VN-tribunaal Cassata #3: waterstof, museumuitleen en VN-tribunaal

Een Drentse delegatie ging op waterstof-expeditie in Amerika, want in onze provincie moeten meer bussen op waterstof gaan rijden. Verder aandacht voor de uitleen van Drentse museumstukken aan Iran. En de strijd tegen windmolens gaat door en wel voor het VN-tribunaal in Genève. In het radioforum een nabeschouwing op de Miljoennota en er wordt gesproken over het vertrek van de directeur van Wildlands Adventure Zoo en de verdubbeling van de N34.

00.46 - Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van Drenthe, en woordvoerder Michel van der Mark van busvervoerder Qbuzz vertellen over de waterstof-missie van een Drentse delegatie in Amerika.

20.20 - De koning bezoekt komende week het Bargerveen. Nynke Houwing, voorzitter van de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek mag hem ontvangen. Wat krijgt de koning allemaal te zien?

25.00 - Harry Tupan, de directeur van het Drents Museum, vertelt welke stukken tijdelijk verhuizen van het museum in Assen naar Iran.

35.44 - Een succes in de strijd tegen de windmolens, want het VN Tribunaal in Genève buigt zich over de windmolenplannen.

50.17 - In het radioforum komen de Miljoennota, de vertrokken directeur Frankwin van Beers van Wildlands in Emmen en de N34 aan bod. Aangeschoven zijn Nynke Houwing, VVD-wethouder in Borger-Odoorn, VVD-fractievoorzitter in Drenthe Willemien Meeuwisse en SP-Statenlid Ko Vester.



Presentatie:

Margriet Benak



Gasten:

Tjisse Stelpstra (gedeputeerde provincie Drenthe)

Michel van der Mark (woordvoerder Qbuzz)

Nynke Houwing (voorzitter van de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek en wethouder Borger-Odoorn)

Harry Tupan (directeur Drents Museum)

Rob Rietveld (belangengroep van omwonenden van Windturbines)

Willemien Meeuwisse (fractievoorzitter VVD Drenthe)

Ko Vester (Statenlid SP Drenthe)