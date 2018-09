Deel dit artikel:













DZOH te sterk voor FC Meppel De bank van Meppel kijkt gespannen toe (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - DZOH is de competitie begonnen met een 2-1 overwinning op FC Meppel. In een boeiende ontmoeting was de overwinning van de Emmenaren verdiend.

Geschreven door René Posthuma

In een gelijkopgaande beginfase kreeg de thuisploeg een paar kansen. De grootste was echter voor de gasten uit Meppel, maar Pim ter Voorde gleed de bal niet alleen voorbij doelman Jordy Tent, maar ook langs de paal.



Strafschop

Na ruim een half uur verzuimde Emiel ten Hoor DZOH op voorsprong te brengen. De middenvelder kwam een teenlengte tekort om de bal in het lege doel te tikken. een minuut later was het wel raak. Meppel verdediger Maarten van Olphen maakte op de rand van de 16 meter een overtreding. Scheidsrechter Oosterkamp wees gedecideerd naar de stip, waarna Youri Keen de strafschop onberispelijk binnen schoot.



Na een 1-0 ruststand veranderde het beeld van de wedstrijd in de tweede helft niet. DZOH voetbalde iets makkelijker en Farid Booughaleb verdubbelde na een kleine tien minuten de score. Met een prachtig afstandsschot bracht de middenvelder de stand op 2-0.



Spanning

FC Meppel, dat zich vorig seizoen op de laatste speeldag bij DZOH veilig speelde, ging op zoek naar de aansluitingstreffer, maar vooral Ter Voorde was ongelukkig in de afwerking.



Tien minuten voor tijd bracht Hans Mansveld de spanning terug. De invaller kon, geheel vrijstaand, vanaf zeven meter de bal binnen schieten (2-1).



In een boeiende slotfase kreeg Meppel een aantal goede mogelijkheden op de gelijkmaker, maar Perryn de Kam en Mansveld misten een paar goede kansen, waarna de gasten de wedstrijd met 2-1 verloren.