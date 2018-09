Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











HZVV start met ruime zege in eerste klasse Yoran Popovic is trefzeker (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - HZVV is sterk uit de startblokken geschoten in de eerste klasse E. De equipe uit Hoogeveen zegevierde met ruime cijfers bij het Friese Balk: 0-3.

HZVV degradeerde in juni, na één seizoen, uit de hoofdklasse. De manschappen van trainer Gert van Duinen gingen toen al in de eerste ronde van de nacompetitie onderuit. Op eigen veld werd met 0-1 verloren van vv Montfoort.



Snel raak

In de eerste klasse was het vanmiddag al snel raak voor HZVV. Fabian Stevens kopte in de zesde minuut binnen uit een vrije trap van Luke Millar. HZVV had kansen om voor de pauze verder afstand te nemen van Balk, maar een tweede treffer bleef uit. Onder meer Alex Zomer was dicht bij de 0-2. Hij schoot de bal tegen de paal.



Tweede keer

Na de hervatting scoorde HZVV alsnog een tweede keer. Nadat de paal eerst nog succes in de weg zat, sloeg Yoran Popovic toe in de rebound. Twintig minuten voor het einde tilde Romano Djababoe de score zelfs naar 0-3.



HZVV speelt over een week de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de eerste klasse. Het Groningse Gorecht komt dan op bezoek.