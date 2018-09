Comeback helpt Noordscheschut niet aan punten

VOETBAL - Noordscheschut is met lege handen achtergebleven na een knotsgekke wedstrijd tegen d' Olde Veste. Het thuisduel in de eerste klasse E ging met 2-4 verloren.

Noordscheschut kwam in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen op slag van rust op achterstand. Davy Kuurman tekende met een fraaie stiftbal voor de 0-1. Aan de openingstreffer ging een fout vooraf in de laatste linie van Noordscheschut.Na ruim een uur spelen verdubbelde d' Olde Veste de marge. Nick Kuiper scoorde met een prachtige poging van zeer grote afstand. Daan Postma leek in de 75e minuut voor de beslissing te zorgen met de 0-3, maar Noordscheschut kwam verrassend sterk terug. Dankzij goals van Jos Kroezen en Nick Koster werd het in kort tijdsbestek 2-3.In de slotfase liep Noordscheschut echter alsnog een kater op. Postma hielp d' Olde Veste in de 83e minuut aan de 2-4. Vanaf elf meter had Noordscheschut nog de 3-4 moeten maken, maar Luuk Dorland keerde de strafschop.Bij Noordscheschut zat Marc van Meel voor het eerst tijdens een competitieduel op de bank. De Groninger is de opvolger van de vertrokken André Mulder. Van Meel was eerder werkzaam bij onder meer The Knickerbockers, BV Veendam, Viboa, HFC'15 en PKC`83.