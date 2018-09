Deel dit artikel:













Knuffelmiddag met honden in verzorgingstehuis: 'ik zou best zo'n beest willen' Ouderen leven op door contact met dieren (foto: RTV Drenthe)

Dogs and Hugs, honden en knuffels, zo heet het bedrijfje van de Asser hondentrainer Robin Puijk. Hij wil met een aantal knuffelhonden langs verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Vanmiddag had verzorgingshuis De Wijde Blik in Assen de primeur.

Geschreven door Steven Stegen

Samen met collega hondentrainer Herman Radix is Puijk met onder andere de nog maar acht maanden oude Jip naar het zorgcomplex gekomen. "Het idee ontstond toen we met puppy Jip een busreis maakten. Het wat ongelooflijk wat een aandacht dat hondje kreeg van de reizigers en wat dat met ze deed. Toen dachten we: hier moeten we meer mee doen", vertelt Radix. Tegen onkostenvergoeding komen de mannen met de honden langs.



Afscheid

Puijk: "Het is helaas vaak onmogelijk dat mensen in een tehuis een huisdier hebben. Dat is jammer. Het is heerlijk om met een dier te knuffelen. En zeker als je altijd een huisdier hebt gehad, dan is het afscheid erg moeilijk."



Activiteitenbegeleider Hilde Tweehuysen kan dat alleen maar beamen. "Ik ken het verhaal van een oude vrouw die naar een tehuis moest. Haar woning heeft ze nog lange tijd aangehouden, die mocht niet verkocht worden, omdat haar kat daar nog zat. Het dier werd door de buurman verzorgd."



Volgens Tweehuysen is er bij De Wijde Blik geen verbod op het houden van huisdieren. "Maar er zit natuurlijk wel een logistieke kant aan. Een hond is leuk, maar moet wel uitgelaten worden. Maar ik zie zeker de positieve kanten, mensen leven er erg door op."



Bewoonster Bea Timmer is daar een goed voorbeeld van. Ze veert op uit haar rolstoel als ze eerst Jip mag aaien en vervolgens teckel Kai. "Hoe mooi is dit? Het is prachtig! Ja, ik zou best zo'n beest willen hebben!"