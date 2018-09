Deel dit artikel:













Krakeel zoekt vrijwilligers op Burendag Er zijn vrijwilligers nodig om het wijkcentrum open te houden (foto: RTV Drenthe)

Op Nationale Burendag is het rondom wijkcentrum De Magneet in de Hoogeveense wijk Krakeel al vroeg druk. Het is één van de vijf plekken in de gemeente waar de burendag wordt aangegrepen voor een buurtfestival. In de wijk Krakeel begint dat met een ontbijt in het wijkcentrum.

Geschreven door Hielke Meijer

Rond de 30 wijkbewoners schuiven om acht uur 's ochtends aan. Een banaan, een broodje, een plak krentenbrood en de uitwisseling van wederwaardigheden over zichzelf en de buurt, daar gaat het ze om.



Niet voor niks

"Vorig jaar hadden we een koffie-ochtend en daarom dachten we, doen we nu een ontbijt. En we zijn verbaasd dat er zoveel mensen op af komen. Maar het is wel belangrijk, burendag is niet voor niks. Zo leren we elkaar kennen. Het is een grote wijk en als iedereen goed met elkaar kan dan is het alleen maar beter", zegt Yvonne de Lange vanachter de bar.



Maar de organisatoren hebben nog een ander doel voor ogen: vrijwilligers werven voor het wijkcentrum. In april kondigde woningcorporatie Woonconcept aan het wijkcentrum over te willen dragen aan de buurt. Woonconcept mag het centrum niet meer zelf beheren door nieuwe wetgeving. Commerciële verhuur lukte niet. Een buurtorganisatie moet het daarom doen.



Veel activiteiten

Voorzitter René Aalders: "Met name voor het horeca-gedeelte hebben we een aantal vrijwilligers, maar dat mag wel uitgebouwd worden. Onze eerste prioriteit is om het wijkcentrum open te houden en dan met zoveel mogelijk activiteiten het levendig te houden. En daar hebben we veel vrijwilligers bij nodig."



"We hebben nu 8 vrijwilligers en er zijn zeker een stuk of twintig voor nodig", zegt René Aalders. Mocht het de buurt niet lukken voldoende vrijwilligers te trekken dan komt het wijkcentrum leeg te staan. Ook al is het nog zo nieuw.



Supervrijwilliger

Stieneke Warmels is een supervrijwilliger uit de buurt. Ooit verhuisde ze naar Nieuw Balinge en toen ze daar weer weg ging wilde ze terug naar de wijk Krakeel. En nu zit ze bij het buurtontbijt. Stieneke: "Iedereen kent iedereen bijna. Ik vind het hier gezellig, maar ja, ik ben niet anders gewend."



Peter Damkat woont sinds twee jaar in de wijk. Hij komt vooral om mensen te leren kennen. Zijn dochter gaat later op de dag spulletjes op de rommelmarkt slijten. "Het is een hele kindvriendelijke buurt. Maar er kunnen wel wat meer speeltoestellen komen en wat minder hondenpoep."