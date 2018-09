Qbuzz wil 22 bussen op waterstof

Busmaatschappij Qbuzz wil in de toekomst 22 bussen op waterstof laten rijden. De rest van de vloot zou uiteindelijk moeten bestaan uit elektrische bussen.

Dat zei woordvoerder Michel van der Mark vandaag in het radioprogramma Cassata.Een Drentse delegatie was vorige week op een waterstofmissie in Californië, Amerika. Californië is het Mekka van de waterstof. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra maakte ook deel uit van de delegatie: "We zijn met een paar Drentse bedrijven die met waterstof bezig zijn gaan kijken of we daar connecties kunnen leggen of zaken kunnen doen."Waterstof is een energiedrager die je voor verschillende dingen kan gebruiken. Bijvoorbeeld in de chemische industrie, maar ook als brandstof in auto's en bussen. Waterstof kan op een schone manier geproduceerd worden.Busvervoerder Qbuzz rijdt nu al met twee bussen op waterstof. De schone brandstof lijkt de toekomst te hebben, en daarom wil de vervoerder in de toekomst 15 procent van de busvloot op waterstof laten rijden. "De rest van de bussen zal dan elektrisch moeten rijden", zegt Van der Mark.De waterstofbussen gaan rijden op de langere afstanden, de elektrische bussen op de korte stukken, omdat die regelmatig opgeladen moeten worden.Wanneer de bussen op waterstof moeten gaan rijden blijft nog even een vraag. Momenteel zijn er in Nederland nog maar drie plekken waar waterstof getankt kan worden. De twee bussen die Qbuzz nu heeft, worden getankt in Delfzijl. Wel is er een vulpunt in de maak bij Pesse.