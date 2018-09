Deel dit artikel:













Sloop school is 'best even slikken' Hoogeveners kijken hoe 'hun' school wordt gesloopt (foto: RTV Drenthe)

Honderden Hoogeveners bekijken van dichtbij hoe hun school wordt afgebroken. Het voormalige Menso Alting College aan de Julianastraat in het centrum maakt plaats voor woningbouw. Sloopbedrijf Bork uit Stuifzand vindt het een perfecte locatie voor de jaarlijkse Demolition Day waarop slopers hun vak en hun kunnen tonen.

Geschreven door Hielke Meijer

Maar nostalgie overheerst bij de meeste bezoekers. "Voor mij is het afscheid nemen van een heleboel emoties", zegt Monique Benjamins. "Het zijn mooie herinneringen, het is heel leuk om hier weer rond te lopen. Alles komt weer boven als je de klaslokalen en de aula ziet. Dat je eruit gestuurd werd en een kaart moest halen en dan met een ansichtkaart terug kwam. En Klaas, de conciërge, dat was een begrip hier."



Leuke tijd hier gehad

Aaldrik Vos staat te kijken hoe de slopers op het binnenplein orde in de zelf geschapen chaos creëren. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer weet wat, waar, in welk lokaal zat. Alleen het lokaal Frans weet ik nog wel, dat was niet mijn sterkste kant. Maar op de school heb ik een leuke tijd gehad, leuke leraren. Uiteindelijk is het wel gek als het er straks niet meer is natuurlijk."



De slopers laten de sloopkogel niet door de bezoekers hanteren, hoeveel er ook graag een handje zouden willen helpen. "Dat kan echt niet", zegt Jan Bork, directeur van het sloopbedrijf. "Het blijft een beroep met risico's, op deze slooplocatie is alles op veiligheid gericht."



Bork: "Het materieel is professioneel en het is echt een professioneel vak geworden. Er zijn opleidingen bijvoorbeeld op het Alfa-college hier. De jongens zijn nu opgeleid, het is een echt beroep nu. Wat doe je bijvoorbeeld met de materiaalstromen die eruit komen. Onze branche is eigenlijk koploper in de hele bouwcyclus wat betreft circulariteit."



Rapporten gevonden

"Even een laatste blik werpen in de school, dat wilden de gemeente en de projectontwikkelaar graag. Maar we hebben rapporten gevonden, schoolboeken, toetsen met heel slechte en heel goede cijfers. Sommige hebben we terug kunnen geven aan degenen van wie het was", zegt de baas van het sloopbedrijf.



Petra Eikelenboom-Mandjes is er met oud-klasgenoot Alien Eggink die altijd haar vriedin is gebleven. "Het doet mij heel veel dat de school nu weggaat. Je herinneringen blijven. Maar ik vind het best even slikken als de sloophamer erin gaat. Ik heb mijn man hier ook leren kennen. Hij kon niet komen, maar hij rijdt hier regelmatig langs, met gemengde gevoelens."