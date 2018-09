Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Derde overwinning op rij voor DOS'46 DOS'46 wint weer (archieffoto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

KORFBAL - DOS'46 heeft ook in de derde wedstrijd van de veldcompetitie geen fout gemaakt. De ploeg uit Nijeveen zegevierde op bezoek bij AW.DTV: 17-22.

DOS'46 kwam als eerste op voorsprong en gaf die marge in het restant van het duel niet meer uit handen. Na een 8-13 ruststand beleefden de Drentse gasten nog wel een slechte fase. AW.DTV kwam terug tot 13-13, maar daarna trok DOS'46 de winst definitief naar zich toe.



Trefzeker

Jelmer Jonker was met zes doelpunten de meest trefzekere speler van de formatie van coach Pascal Zegwaard. Max Malestein en Harjan Visscher kwamen allebei tot vier goals.



Voor DOS'46 is het de derde zege op rij in de Ereklasse. Het nieuwe seizoen werd begonnen met een overwinning op Fortuna. Vorige week werd ook Tempo verslagen.