Droomrentree 50-jarige doelman bij ZZVV

VOETBAL- Een bijzondere gebeurtenis afgelopen middag op het voetbalveld in Dedemsvaart. Daar stond de 50-jarige Luuk Drost onder de lat namens zijn oude club ZZVV, in de wedstrijd tegen SCD'83. En dat, 33 jaar nadat hij debuteerde in het eerste elftal voor de club uit Zuidwolde.

De reden dat Drost vanmiddag de wedstrijd keepte, was omdat er geen doelmannen van het eerste elftal van ZZVV beschikbaar waren. De eerste keeper kampt met een schouderblessure, de tweede keeper had vandaag andere verplichtingen. Uiteindelijk heeft het bestuur van de club Luuk Drost gevraagd of hij zijn club in de wedstrijd tegen SDC'83 uit de brand kon helpen.“Ik werd afgelopen dinsdag geappt met de vraag of ik kon invallen. Ik heb wel getwijfeld, omdat ik niet zeker wist of ik het niveau wel aan zou kunnen. In beide elftallen zitten allemaal jonge jongens en ik ben wel een stukje ouder”, vertelt Drost. Toch besloot de keeper zijn oude club te helpen en vond hij het erg leuk dat aan hem gedacht was. "Onder een aantal voorwaarden heb ik ja gezegd", een voorwaarde was dat Drost na de 'derde helft' in de kantine een taxirit naar zijn woonplaats Genemuiden zou krijgen. "Het is toch wel mijn 'cluppie', dus dan wil je zoiets graag doen."Met Luuk Drost als man in het doel, had de club niet zomaar een invaller te pakken. Hij begon zijn loopbaan in zijn jonge jaren bij ZZVV, toen hij nog woonachtig was in Zuidwolde. 33 jaar geleden, op zijn achttiende, debuteerde hij voor het eerste elftal. Daarna speelde hij in de hoofdklasse bij Be Quick 28' en SC Genemuiden. Bij die laatste club is Drost nog steeds in het doel te vinden, maar dan bij de heren van 35+, op de vrijdagavond.De reacties waren positief op het 'herdebuut' van Drost voor de club uit Zuidwolde. Op internet lieten mensen weten trots te zijn dat iemand dit voor zijn oude club wilde doen. De keeper heeft zelfs nog een training met de spelersgroep kunnen meepakken om te wennen aan het niveau en de jongens te leren kennen. Ook het team reageerde positief op de komst van Drost. "De jongens hebben me enthousiast opgevangen in de groep. Het is een erg leuke spelersgroep."Wanneer ZZVV opnieuw met een keeperstekort kampt, mogen ze Drost wel weer bellen. "Als het echt nodig is help ik het elftal graag weer uit nood." De keeper kan tevreden terug kijken op de wedstrijd van afgelopen middag. De club won in een spannende slotfase met 2-3 van SCD'83.