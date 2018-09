ACV snijdt zichzelf weer in vingers: 0-1 nederlaag

VOETBAL - ACV leed voor de tweede keer op rij puntenverlies in de hoofdklasse. De Assenaren speelden vorige week onnodig met 3-3 gelijk bij CSV Apeldoorn en gingen vamiddag misschien nog wel onnodiger onderuit tegen AZSV. Het betekende voor de ploeg van trainer Fred de Boer de eerste nederlaag op het eigen (nieuwe) kunstgrasveld en in dit huidige seizoen.

Door de nederlaag zakt ACV naar de 10e plaats in de hoofdklasse B met 4 punten uit 3 duels. AZSV en DUNO zijn koplopers met 10 uit 4.ACV speelde een prima eerste helft tegen het compact verdedigende AZSV, dat een puntje prima leek te vinden. De thuisclub kreeg twee grote kansen op de openingstreffer, maar beide keren faalde de verder prima spelende Pascal Huser in de afronding. Zijn eerste schot ging net naast, terwijl hij de tweede kans (op vijf meter van de goal) snoeihard tegen de lat schoot. Ook Erik Eleveld en Ibrahim Sillah kregen nog prima schotkansen, maar hadden het vizier ook niet op scherp. AZSV stelde daar één grote kans tegenover. Sjoerd te Boekhorst leek te schrikken van de enorme kans die hij krijg en miste het doel volledig.In de tweede helft was de overmacht van ACV een stuk minder duidelijk, maar leek het er niet op dat de Assenaren op achterstand zouden komen. Sterker nog, de grootste kans op de eerste goal was voor ACV. Marco van der Heide kopte knap binnen na een corner van Eleveld, maar ploeggenoot Daniël Schans keerde de inzet van de spits op de doellijn.Fred de Boer wisselde daarna twee keer. Eerst bracht de oefenmeester Jonah van der Werf voor Justin Mulder en daarna Robert Talens voor Sillah. Een minuut na die tweede wissel scoorde AZSV de 0-1. Het was Robbin Thuss die profiteerde van zwak ingrijpen van ACV-zijde. Een goal die te wijten valt aan de wissel? "Nee, dat vond ik niet", aldus De Boer. Toch zette niemand in de defensie druk op de bal die vervolgens voor kon worden gegeven, ingekopt en via de lat voor de voeten kwam van Thuss.Tien minuten voor tijd werden de problemen van ACV nog groter toen Van der Heide, samen met AZSV-verdediger Jansen met rood van het veld moest. Niemand kon navertellen wat er nu precies gebeurde, maar de kaarten werden gegeven op advies van de assistent-scheidsrechter. Even later, terwijl Fred de Boer ook al voor de derde keer had gewisseld, viel Guus de Vries uit met een spierblessure en stonden dus negen ACV'ers tegenover 10 AZSV'ers. Toch kreeg ACV in de ongeveer vijf minuten blessuretijd toch nog een grote kans op de gelijkmaker, maar ook de derde poging van Huser deze middag ging niet tussen de palen.