Bouwmeester wint omloop finale clubcompetitie Bouwmeester (rechts) op weg naar de winst (foto: @RondjeZiel)

WIELRENNEN - Sanne Bouwmeester uit Westerbork heeft de openingsomloop van het finaleweekend van de clubcompetitie gewonnen. Ze klopte Danique Braam in de eindsprint met miniem verschil.

Bouwmeester, uitkomend voor WV De Kannibaal, was vanaf de tweede ronde aanwezig in de kopgroep van de Wielerronde van Delfzijl, oftwel Rondje Ziel. In de finale leek ze geen aanspraak meer te kunnen maken op de winst, maar vanuit geslagen positie drukte ze haar voorwiel na 105 kilometer alsnog als eerste over de finish.



Achter Bouwmeester en Braam werd Eva Bijwaard derde in de omloop. De eerste zes vrouwen kwamen in dezelfde tijd binnen.