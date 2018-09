Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrachtwagen met rokende remmen op A28 De brandweer was enige tijd bezig met het koelen van de remmen (foto: Van Oost Media) Dit zorgde voor vertraging op de A28 van Groningen naar Assen (foto: Van Oost Media)

Een vrachtwagen met aangelopen remmen zorgde voor vertraging op de A28 tussen Groningen en Assen vanavond. De brandweer is een poos bezig geweest met het koelen van de remmen.

De chauffeur heeft bijtijds de truck kunnen loskoppelen van de combinatie, die ook wel een wipkar wordt genoemd.



De vrachtwagen is later onder begeleiding van politie en brandweer naar industrieterrein Vriezerbrug in Vries gereden. Daar wordt de combinatie gerepareerd.