Achilles 1894 steelt in blessuretijd de punten bij Alcides De spelers van Alcides betreden het veld (Foto: RTV Drenthe/RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Ids Hannema was andermaal trefzeker voor Achilles 1894. Diep in blessuretijd besliste de Asser spits de wedstrijd tegen Alicides, die op 0-0 leek uit te draaien.

Geschreven door René Posthuma

In de eerste helft viel er weinig te genieten. Achilles voetbalde iets makkelijker, zonder dat het veel kansen kreeg tegen het compact verdedigend Alcides. De thuisclub kreeg vlak voor rust de grootste kans van de eerste helft. Jermain Wobbes verzuimde een fout in de Asser verdediging af te straffen, mede door goed keepen van Morten Otto.



Tweede helft

Het begin van de tweede helft was voor de thuisploeg, maar de paar kleine kansjes werden niet gepromoveerd tot een treffer. In een iets betere tweede helft kreeg ook Achilles een aantal kansjes, maar veel uitgespeelde kansen kreeg het publiek in Meppel niet te zien.



De beste kans in de tweede helft was voor de gasten, maar Rick Wiersma schoot de bal langs de verkeerde kant van de paal. Terwijl iedereen dacht dat de wedstrijd zonder doelpunten zou eindigen, sloeg Hannema alsnog toe en besliste met zijn treffer de wedstrijd en neemt Achilles de punten mee naar Assen.