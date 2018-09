Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











E&O ten onder in eerste thuisduel E&O heeft één punt na twee eredivisieduels (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis) Hoofdcoach Freek Gielen maakte zijn officiële thuisdebuut (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - De mannen van E&O zijn in het eerste thuisduel van het nieuwe eredivisieseizoen ten onder gegaan tegen Hellas: 20-27. De kampioenskandidaat uit Den Haag stond 59 minuten lang aan de goede kant van de score.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Met vier goals zette hoekspeler van Hellas Donny Vink de toon (1-4). Door treffers van Daniël van der Ham, die na een seizoen afwezigheid terug is in het groen-wit, en Daan Molenbroek bleef E&O aan het elastiek.



Groningse spelmaker

Vlak voor rust bracht Pepijn Michielsen met twee fraaie afstandstreffers het verschil namens de gasten uit Zuid-Holland op vier (9-13). Na de pauze was de wedstrijd gespeeld. Met in totaal zeven doelpunten wist Kilian Tubben zich te onderscheiden. De Groningse spelmaker is doorgestoten vanuit de reserveploeg.



Ondanks de nederlaag zag oefenmeester Freek Gielen, die zijn thuisdebuut maakte als hoofdcoach, lichtpunten. E&O mikt op een positie bovenin het rechterrijtje en had tegen de eerste koploper niet op puntwinst gerekend. Na twee duels heeft de Drentse eredivisionist één punt.



Kiers

Volgende week gaat E&O op bezoek bij promovendus Volendam 2. De groen-witten moeten het nog een tijdje stellen zonder aanwinst Jeffrey Kiers. De speler uit de eerste lijn, die een verleden heeft bij Hurry-Up, kampt met een polsblessure.