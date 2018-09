Deel dit artikel:













Hurry-Up mist te veel kansen en verliest van Tongeren Hurry Up verliest van Tongeren (Foto: RTV Drenthe/Archief)

HANDBAL - Hurry-Up heeft ook het tweede duel in de BENE League verloren. Tongeren was in eigen huis met 30-22 te sterk.

De Belgen namen na dertien minuten spelen al een 5-1 voorsprong. Het team van trainersduo Remer en Kremer, miste te veel kansen en kon de achterstand in de eerste helft niet verkleinen en ging met een 12-7 achterstand rusten.



Ook in de tweede helft kreeg de ploeg uit Zwartemeer genoeg kansen, maar net als in de eerste helft werd er te slordig met de mogelijkheden omgesprongen. Tongeren liep verder uit om uiteindelijk de wedstrijd met 30-22 te winnen. Sjoerd Boonstra werd topscorer van Hurry-Up met vijf treffers.



Tim Remer baalde na afloop van het missen van de kansen. "We speelden helemaal niet zo slecht, maar we wisten de kansen niet te benutten", liet de trainer na afloop weten. "We creëren de kansen wel, me moeten ze alleen benutten. De jongens hebben hard gewerkt. Ik kan ze weinig verwijten. We raken niet in paniek en richten onze blik op volgende week, dan komt Bevo op bezoek."