Promovendus Sudosa-Desto geeft overwinning uit handen Sudosa-Desto geeft winst uit handen (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

VOLLEYBAL - De mannen van Sudosa-Desto hebben de winst laten liggen in hun eerste optreden in de Topdivisie. De formatie uit Assen zag tegen het Groningse Donitas een 2-0 voorsprong in sets verdampen: 2-3.

Geschreven door Ger Hensen

Sudosa-Desto promoveerde afgelopen seizoen op opmerkelijke wijze naar de Topdivisie. De Drentse ploeg kon een stapje hogerop zetten nadat Cito uit Zeist zich op het laatste moment had teruggetrokken omdat het geen volwaardig team op de been kon brengen. Ook VC Voerendaal voelde wel wat voor promotie, maar in een loting trok Sudosa-Desto aan het langste eind.



Voortvarend

De manschappen van coach Erik Noordijk begonnen in de eigen Sporthal Olympus voortvarend aan hun eerste wedstrijd in de Topklasse. Hoewel de verschillen klein waren, bleef Sudosa-Desto in de eerste twee sets aan de goede kant van de score (27-25 en 25-22). In de derde set had de thuisclub de klus kunnen klaren, maar Donitas wist zich terug te knokken (26-28).



Kantelen

Ook in de vierde set gaven beide teams elkaar weinig toe. Donitas wist uiteindelijk een beslissend gat te slaan (22-25) en nam ook in de laatste set al rap een voorsprong. Het uitgebluste Sudosa-Desto was niet meer bij machte om de derby te kantelen. Met 9-15 verzekerde Donitas zich van de zege.



Sudosa-Desto gaat over een week in de Topdivisie op bezoek bij HLB Van Daal/DS in Den Dungen. Zeven dagen daarna wacht de volgende thuiswedstrijd, tegen Inter Rijswijk.