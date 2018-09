Anco Jansen 'slachtoffer' van voetbalhumor: 'Haha, mooi toch?'

Anco Jansen zal vanochtend vast vreemd hebben opgekeken toen hij naar zijn auto liep. De voetballer van FC Emmen zag namelijk dat zijn auto ingepakt was met blauw folie.

De grap werd uitgehaald door supporters van PEC Zwolle. Jansen komt uit Zwolle en is ook oud-speler van de club met de blauw-witte shirts.Reden voor deze voetbalhumor is de wedstrijd van vandaag tussen FC Emmen en PEC Zwolle. Jansen kan de grap wel waarderen. "Ja, haha. Mooi toch? Zolang ze niks kapotmaken, moet het kunnen."De wedstrijd aan de Oude Meerdijk begint vanmiddag om 14.30 uur. Jansen is weer fit en kan na twee wedstrijden afwezigheid weer spelen. FC Emmen - PEC Zwolle is natuurlijk ook weer te volgen op Radio Drenthe . De uitzending begint om 14.00 uur.