Uitslagen amateurvoetbal zondag

VOETBAL- Voor veel clubs stond vandaag de eerste competitieronde van het zondag amateurvoetbal op het programma. In koude en regenachtige omstandigheden werden de voetbalfans echter een aantal mooie wedstrijden voorgezet.

Hoogeveen koploper hoofdklasse A na uitzege bij DEM

Debuut VKW in eerste klasse gestaakt: Scheidsrechter geblesseerd

6 goals in waterige derby tussen VAKO en SVZ

Uffelte klopt buurman na achterstand

Zo won Hoogeveen van DEM in de hoofdklasse A en daarmee staat de promovendus bovenaan de ranglijst. In de eerste klasse F gingen vv Emmen en Nieuw Buinen met de overwinning aan de haal, terwijl GOMOS en SVBO ten onder gingen.En wat te denken van de nagelbijter van een derby tussen VAKO uit Vries en SVZ uit Zeijen. Een sportieve strijd die uiteindelijk eindigde in 3-3.Maar er werd nog veel meer gevoetbald op de Drentse velden en daarvan leest u de uitslagen hieronder:AWC -MSC 4-1De Bataven - Be Quick 1887 3-1DEM - Hoogeveen 1-3Hoogland - Fortuna Wormerveer 1-1SDO - Hollandia 3-2Silvolde - RKZVC 1-3Purmersteijn - RKHVV 6-1Alcides - Achilles 1894 0-1FVC - VV Heerenveen 2-1GRC Groningen - Bergum 2-2Nieuw Buinen - Stadspark 3-2Sneek Wit Zwart - GOMOS 5-1VKW - Noordster afgelastWVV - SVBO 1-0ASVB - DTD 2-0Frisia 1883 LAC - Sint Annaparochie 1-2Helpman - Jubbega 1-3Lewenborg - Roden 1-3LSC 1890 - Oerterp 0-0Olyphia - GVAV-Rapiditas 2-0Peize - Hoogezand 2-5Beilen - Dalfsen 1-3Erica - Dedemsvaart 3-4Germanicus - FC Assen 2-1Heerde - Stadskanaal 0-1Lemelerveld - Rolder Boys 2-2Valthermond - Emmeloord 1-1Zuidwolde - Asser Boys afgelastAnnen - HSC 0-0Bellingwolde - LEO 4-1Gieten - Siddeburen 2-1Kwiek - Amicitia VMC 3-1Muntendam - ZNC 0-2Nieuw Roden - Veendam 1894 1-1VAKO - SVZ 3-3Dalen - SVV '04 6-2EMMS - Sleen 6-3Ruinerwold - Ruinen 1-4Ter Apel '96 - CEC 2-1Twedo - Protos 6-0Weerdinge - Raptim 4-1WKE-16 - Musselkanaal 1-2Dwingeloo - Oldemarkt 6-0Gorredijk - THOR 0-2Read Swart - Oldeholtpade 0-3Renado - Mildam 1-7Steenwijker Boys - Havelte 3-0Trinitas - VENO 1-4USV - DIO Oosterwolde 2-0Aengwirden - Kraggenburg 1-1Oranje Zwart - Steenwijk 6-0De Blesse - Ulu Spor 0-0Steenwijkerwold - RKO 2-1VWC - URIDOS 6-3Wacker - Balkbrug 3-0Actief - SVMH 12-0Bakkeveen - TLC 2-2Eenrum - Harkstede 3-0Engelbert - Groen Geel 1-0VVK - FVV 5-1De Wilper Boys - Haren 3-0Bareveld - Wedde 0-2Gieterveen - Westerwolde 0-3HOC - Heiligerlee 5-1PJC - Hoogersmilde 0-2Sellingen - Gasselternijveen 4-2Smilde '94 - MOVV 4-3SPW - Amboina 5-2Bargeres - HODO 0-5KSC - DVC '59 3-0Pesse - DSC '65 4-0Schoonebeek - Wijster 0-2Titan - Sweel 5-0VIOS O - EHS '85 3-2Witteveense Boys '87 - OVC '21 1-1BEW - Willemsoord 3-0Hoonhorst - Giethoorn 2-2IJhorst - Kuinre 0-1Old Forward - Blankenham 3-3Scheerwolde - Wapserveen 7-0Uffelte - Diever Wapse 2-1Vilsteren - DVSV 4-2Fochteloo - Donkerbroek 3-5HH Combi - Sport Vereent 2-2Makkinga - Eext 1-2Tynaarlo - Oosterstreek 1-1Yde de Punt - GKC 1-2Zandhuizen - Stânfries 4-2Alteveer - JVV 6-2Buinen - SVBC 1-1Pekelder Boys - EEC 4-1Roswinkel - Buinerveen 1-5Valther Boys - Zandpol afgelastVeelerveen - Weiteveense Boys 0-2Zwartemeerse Boys - De Treffer '16 6-1