Onderhoud zakenjets in nieuwe hangar op vliegveld Eelde De vliegtuigen van Cirrus op de luchthaven in Eelde (foto: Groningen Airport Eelde)

Rechts van de aankomst- en vertrekhal van Groningen Airport Eelde staat een vliegtuigshowroom van Cirrus. In de nieuwe hangar is nu ook het Europese onderhoudscentrum van de vliegtuigproducent gevestigd.

Geschreven door Hielke Meijer

De vliegtuigproducent kwam in 1999 met het eerste model op de markt. Nu heeft het er zeven: het gaat om propellervliegtuigen en kleine zakenjets. General Enterprise doet het onderhoudswerk namens Cirrus.



Derde hangar

Directeur Steven Middendorp ontvangt er dit weekend belangstellende zakenrelaties en piloten tijdens de officiële opening. Middendorp: "We hebben al twee hangars, maar we moeten uitbreiden. De verkoop groeit gestaag. Sinds twee jaar is er de Vision Jet, een klein straalvliegtuig voor de zakelijke markt. Daarvan zijn er nu zeven verkocht in Europa."



Ook in Berlijn zit een verkooppunt van de vliegtuigen van Cirrus. Samen met het verkooppunt in Eelde verkoopt Cirrus tweehonderd vliegtuigen per jaar in Europa. En dat zijn vooral propellervliegtuigen.



Voor de werkgelegenheid op Eelde is de nieuwe hangar een goede ontwikkeling. Middendorp: "We zijn nu met dertig man en er komen elk jaar één à twee bij. Ik denk dat er de komende vijf jaar een man of tien bijkomen."



Demonstratiemodel

In de hal is ruimte voor zeven vliegtuigen tegelijkertijd. Het voorste deel is de showroom. Eelde is voor Cirrus een goede luchthaven met alle voordelen van een groot vliegveld en de toegankelijkheid van een klein vliegveld. General Enterprise doet al het onderhoudswerk, van de motoren, de instrumenten, tot lekke banden aan toe, waar het vliegtuig in Europa ook maar gestrand mag zijn, aldus Henk Middendorp.