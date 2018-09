Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ondernemen in Drenthe: 'Ik pas me niet aan, of het nou een mannen- of een vrouwenberoep is' Chantal Kremer in haar werkplaats (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

28 jaar is ze nog maar en al tien jaar meubelmaakster. Chantal Kremer uit Pieperij, onder Veeningen. "Ik moest een opleiding kiezen. Of het werd hovenier of het werd meubelmaker."

Geschreven door Robbert Oosting

Het werd dus meubelmaker en sinds een anderhalf jaar werkt ze als zelfstandige. "Het loopt hartstikke goed en ik ben er hartstikke blij mee", lacht ze.



Van kindsbeen af

"Ik heb eigenlijk de handigheid meegekregen van mijn vader. Als kind vond ik het al leuk om samen met hem te werken. Buitenshuis of binnenshuis. Het had eigenlijk niets met meubels maken te maken, maar je kreeg toch de handigheid." En die handigheid heeft ze nog, want ze maakt zo'n beetje alles.



"Ik maak tafels, kasten, barretjes, keukens... Eigenlijk gewoon wat de klanten willen. Al zouden ze een paar losse planken willen, dan komen ze hier nog. Maar ook complete projecten." In de bescheiden werkplaats staat een tafel waar aan wordt gewerkt. Eerder deze week ging er al een tv-meubel de grens over naar Duitsland. "Er zijn zoveel verschillende dingen die je doet en dat maakt het vak leuk."



Mannenberoep?

Vragen over haar jonge leeftijd krijgt ze eigenlijk nooit. "Het enige waar je vragen over krijgt is dat je een vrouw bent binnen het beroep", legt Kremer uit. "Ik heb gewoon altijd zoiets gehad van: ik doe wat ik wil doen en dan pas ik me niet aan. Of het nou een mannenberoep is of niet. Het is gewoon iets wat ik leuk vind en als je het leuk vindt, dan wil je dat ook gewoon doen."



"Je maakt eigenlijk altijd de mensen blij", vertelt Kremer. "Dat hoop je natuurlijk", lacht ze erachteraan. "Je maakt de mensen blij met de producten die je maakt." En dat is volgens haar een van de mooiste dingen.