King Lear trekt 25.000 bezoekers: 'Een heel mooie zomer gehad'

Het Shakespeare Theater in Diever kijkt terug op een geslaagd theaterseizoen. Gisteravond werd bij de laatste voorstelling van King Lear de 25.000ste bezoeker verwelkomd.

"Dat zijn er zo'n duizend meer dan vorig jaar", vertelt regisseur Jack Nieborg opgetogen. "We zijn heel tevreden, we hebben veel bezoekers gehad. Vanaf de derde try-out zat het elke avond vol." Volgens Nieborg was het publiek altijd enthousiast.Eén keer moest de voorstelling van King Lear voortijdig afgebroken worden. "Vrijdag moesten we stoppen omdat het kon gaan onweren. Maar we hebben verder een heel mooie zomer gehad."Gisteren, bij de laatste voorstelling, hielden de acteurs en het publiek het niet droog. Niet zozeer door emoties, maar vooral door de regen. Nieborg vond dat eigenlijk wel wat hebben. "Iedereen was juist enthousiast, de regen maakte het bijna nóg mooier."De acteurs van het Shakespeare Theater weten al wat de volgende voorstelling wordt. "Dat wordt Measure for Measure. Als je uitgaat van de traditionele indelingen, dan valt dit onder komedie. Maar wel een komedie met een donker randje." Measure for Measure werd rond 1604 geschreven door William Shakespeare. De kaartverkoop start op 1 december.Overigens is het seizoen nog niet helemaal over voor het Shakespeare Theater. "Dit najaar voeren we Midzomernachtdroom en De Zalige Vrouwtjes nog op in het Globe Theater", aldus regisseur Nieborg.[tweet: https://twitter.com/ShakespeareTD/status/1043563597463470080