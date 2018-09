Asser Boys pakt donderdagavond de draad weer op na tragisch ongeluk

Na ruim een week van rouw pakt voetbalvereniging Asser Boys vanaf donderdagavond de draad weer op.

Woensdagnacht kwamen bij een verkeersongeluk op de Lonerstraat Roy van Solkema en Robbin Jan Tingen, spelers van het eerste zaterdagelftal, om het leven. Drie andere leden raakten daarbij gewond.Het bestuur van de voetbalclub laat weten dat woensdag afscheid wordt genomen van Van Solkema. Een dag later is het afscheid van Tingen.Dit weekend besteedden veel clubs in Assen en omgeving aandacht aan het overlijden van de spelers. Ook tijdens de de wedstrijd FC Emmen - PEC Zwolle was er aandacht voor het tragische ongeluk. In de twaalfde minuut applaudisseerden supporters een minuut lang voor de omgekomen spelers.