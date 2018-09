Deel dit artikel:













FC Emmen stelt teleur tegen PEC: 0-1 Teleurstelling bij FC Emmen en feest bij PEC na het laatste fluitsignaal (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen is er opnieuw niet in geslaagd om thuis een overwinning te boeken. In een zeer pover duel won PEC Zwolle met 0-1. Rick Dekker werd de matchwinner op De Oude Meerdijk.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door de nederlaag is Emmen gezakt naar de 10e plaats in de eredivisie, met 7 punten uit 6 duels.



Dekker

FC Emmen kwam na exact een half uur op achterstand. Simpel balverlies leidde de aanval over de rechterkant in via Ehizibue. De rechtsback legde de bal op de achterlijn terug op Rick Dekker, die via het been van Glenn Bijl raak schoot. Een verdiende voorsprong voor de Zwollenaren. FC Emmen kwam er niet aan te pas. Het tempo was te laag, de passing te slordig en bovendien gaf Zwolle de Drentse nauwelijks tijd en ruimte om op te bouwen.



Kansen voor Chacon en Slagveer

De thuisclub herstelde zich naarmate de eerste helft vorderde enigszins, maar de formatie van Dick Lukkien speelde fantasieloos. Toch kwamen er nog twee prima kansen. De eerste was voor Chacon, na een prima voorzet van Gersom Klok, maar zijn inzet werd gekeerd door Zwolle-doelman Mickey van der Hart. De tweede kans kreeg Luciano Slagveer die alleen af mocht gaan op Van der Hart, maar uiteindelijk niet tot een schot kwam.



Forceren

Slagveer kreeg ook de eerste grote kans in de tweede helft, na weer een lange rush. Zijn inzet was te zwak en belandde in het zijnet. FC Emmen bleef echter matig voetballen en had overduidelijk een impuls nodig om nog een treffer te maken en dus bracht Lukkien aanvaller Anco Jansen en even later ook Jafar Arias. Het leverde even een opleving op, maar geen grote kansen. Die kwam bij toeval toch nog, nadat iedereen bij PEC Zwolle de bal liet liggen in de zestien. Arias mocht uithalen, maar schoot te slap en Van der Hart kon simpel keren.



Één op één

Lukkien liet in de laatste 12 minuten zijn ploeg 1 op 1 spelen om Zwolle meer en meer onder druk te zetten, maar het plan slaagde niet. Zelfs in de vier minuten blessuretijd wist Emmen geen groot gevaar meer te stichten. Aan de andere kant kwamen eigenlijk de beste kansen, maar invaller Stanley Elbers en Van Duinen zagen hun inzet gepareerd worden door Kjell Scherpen.